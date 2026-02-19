‘पत्नी की पिटाई करो! बस हड्डियां नहीं टूटना चाहिए!’ तालिबान ने किया खौफनाक कानून लागू

Taliban regime : अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही तालिबान लगातार महिलाओं के अधिकारों को कुचल रहा है। अब इस कट्टरपंथी समूह ने एक ऐसा नया और क्रूर फरमान जारी किया है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। तालिबान शासन ने अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा को कानूनी रूप से वैध बना दिया(Taliban decree) है। इस नए आदेश के मुताबिक, अगर कोई पति अपनी पत्नी को पीटता है और उस मारपीट में महिला की कोई हड्डी नहीं टूटती या शरीर पर कोई खुला घाव नहीं होता है (Domestic violence Afghanistan), तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानि 'हल्की' मारपीट को अब तालिबान ने अपनी कानूनी मान्यता दे दी है। इस नए कानून ने अफगान महिलाओं (Afghan women) की स्थिति को बद से और बदतर कर दिया है। इससे पहले भी तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा, उनके काम करने और यहां तक कि बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर निकलने पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। पार्कों, जिम और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का जाना पहले ही प्रतिबंधित है। अब इस नए नियम के बाद घरों के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है।