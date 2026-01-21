पाकिस्तान की बर्बादी शुरू! तालिबान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, भारत को डबल फायदा

Afghanistan Ban Pakistan Medicines अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पड़ोसी पाकिस्तान से आयातित दवाओं पर सख्त फैसला लिया है। 9 फरवरी 2026 के बाद पाकिस्तान से आयात की गई कोई भी दवा अफगानिस्तान में नहीं बेची जा सकेगी और न ही कस्टम्स के माध्यम से प्रोसेस की जाएगी। काबुल के पझवोक न्यूज ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के हवाले से बताया कि इस फैसले के लागू होने में सिर्फ 19 दिन बचे हैं। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में सभी पेंडिंग कमर्शियल लेनदेन पूरा कर लें।