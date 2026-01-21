21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान की बर्बादी शुरू! तालिबान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, भारत को डबल फायदा

Taliban vs Pakistan Trade War 2026: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 9 फरवरी 2026 के बाद वहां से आने वाली सभी दवाओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 21, 2026

Shehbaz Sharif

पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

Afghanistan Ban Pakistan Medicines अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पड़ोसी पाकिस्तान से आयातित दवाओं पर सख्त फैसला लिया है। 9 फरवरी 2026 के बाद पाकिस्तान से आयात की गई कोई भी दवा अफगानिस्तान में नहीं बेची जा सकेगी और न ही कस्टम्स के माध्यम से प्रोसेस की जाएगी। काबुल के पझवोक न्यूज ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के हवाले से बताया कि इस फैसले के लागू होने में सिर्फ 19 दिन बचे हैं। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में सभी पेंडिंग कमर्शियल लेनदेन पूरा कर लें।

तालीबान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका

यह घोषणा 13 नवंबर 2025 के फैसले का हिस्सा है, जब एमओएफ ने उप-प्रधानमंत्री (आर्थिक मामलों) मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के निर्देश पर तीन महीने की समयसीमा तय की थी। बरादर ने पाकिस्तानी दवाओं को 'निम्न गुणवत्ता वाली' बताते हुए व्यापारियों से वैकल्पिक मार्गों (भारत, ईरान, मध्य एशिया) की तलाश करने का आह्वान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद ने बार-बार व्यापार मार्ग बंद कर कमर्शियल मामलों का राजनीतिकरण किया, जिससे दोनों देशों के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ।

सीमा तनाव और व्यापार प्रभाव

अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध डूरंड लाइन विवाद के कारण लगातार बिगड़ रहे हैं। 2,600 किमी लंबी सीमा पर कई झड़पें हुईं, जिसमें 11 अक्टूबर 2025 को भीषण गोलीबारी शामिल है। तुर्की, कतर और सऊदी अरब जैसे मध्यस्थों की कोशिशें नाकाम रहीं। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की असहयोगी रवैया के कारण तुर्की में बातचीत विफल हुई। पाकिस्तान ने तुर्कहम और चमन जैसे प्रमुख क्रॉसिंग बंद कर दिए, जिससे अफगान बाजारों में दवाओं की कीमतें आसमान छू गईं।

अब भारत से खरीदेगा दवा

अफगानिस्तान अपनी 70% से अधिक दवाएं पाकिस्तान से आयात करता था, क्योंकि कराची और ग्वादर बंदरगाहों तक पहुंच आसान थी। अब यह बंदी दवा संकट पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तानी दवाएं ज्यादातर नकली या असरहीन हैं। अफगानिस्तान अब भारत से आयात बढ़ा रहा है, जहां दवाएं सस्ती और बेहतर बताई जा रही हैं। भारतीय कंपनियों ने अफगानिस्तान के साथ बड़े अनुबंध किए हैं।

पाकिस्तानी फार्मा उद्योग को करोड़ों का नुकसान

यह कदम अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा करेगा। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड होने के कारण पाकिस्तान पर निर्भर था, लेकिन अब स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाकर वैकल्पिक रूट तलाश रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पाकिस्तानी फार्मा उद्योग को करोड़ों का नुकसान होगा, जबकि अफगान नागरिकों को दवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

आपका करियर बर्बाद! TISS छात्रों पर सैबाबा श्रद्धांजलि सभा के लिए FIR, जज बोले- सरकारी नौकरी भूल जाओ
राष्ट्रीय
Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 07:51 pm

Published on:

21 Jan 2026 07:49 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान की बर्बादी शुरू! तालिबान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, भारत को डबल फायदा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का दावोस में 'शक्ति प्रदर्शन': यूरोप को दिखाई आंख और ग्रीनलैंड डील पर दुनिया को चौंकाया, क्या विमान की खराबी थी कोई बड़ी साजिश?

Donald Trump
विदेश

SUICIDE MISTAKE: मार्क बेनियोफ ने AI को लेकर सरकारों को क्यों चेताया? भारत के लिए बड़ा खतरा!

AI Regulation Warning
विदेश

Global Crisis: "शिकार बनने के लिए तैयार रहें", मार्क कार्नी ने दुनिया को क्यों डराया? भारत के लिए बड़े कूटनीतिक संकेत!

Mark Carney Davos 2026
विदेश

बिना डिग्री-बिना नौकरी मिला US का ‘टैलेंट वीजा’! इस इन्फ्लुएंसर की कहानी सुन सिर पकड़ लेंगे आप

qveenjuliaa Julia Ain large
विदेश

ALERT 26-26: गणतंत्र दिवस पर ISI और जैश की बड़ी साजिश, दिल्ली पुलिस ने जारी किए आतंकियों के पोस्टर!

Republic Day Terror Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.