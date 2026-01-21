आपका करियर बर्बाद! TISS छात्रों पर सैबाबा श्रद्धांजलि सभा के लिए FIR, जज बोले- सरकारी नौकरी भूल जाओ

पूर्व दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता जीएन साईबाबा का निधन 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में ऑपरेशन के बाद जटिलताओं से हुआ था। साईबाबा को माओवादी लिंक के आरोप में लंबे समय तक जेल में रखा गया था और उनकी 90% से अधिक विकलांगता थी। उनकी मौत की पहली बरसी 12 अक्टूबर 2025 को TISS के देonar कैंपस में छात्रों ने मोमबत्तियां जलाईं, साईबाबा के पोस्टर लगाए और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कुछ छात्रों ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे भी लगाए, जो जेल में बंद कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम के दौरान डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टूडेंट्स फोरम से जुड़े कुछ लोगों ने बाधा डाली, पोस्टर फाड़े और तस्वीरें लीं।