बिना डिग्री-बिना नौकरी मिला US का ‘टैलेंट वीजा’! इस इन्फ्लुएंसर की कहानी सुन सिर पकड़ लेंगे आप

जूलिया ने कोविड लॉकडाउन में McGill यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन के दौरान सोशल मीडिया पर कंटेंट शुरू किया। वे न्यूयॉर्क में रहना चाहती थीं, क्योंकि वहां यहूदी कल्चर मजबूत है। टाइम्स ऑफ लंदन से बातचीत में उन्होंने मजाक में कहा, 'शायद मेरी असाधारण प्रतिभा यही है कि मेरे ब्रेस्ट बड़े हैं।' हालांकि, इमिग्रेशन वकील माइकल वाइल्ड्स (जिन्होंने जॉन लेनन जैसे मामलों में काम किया) ने स्पष्ट किया कि सिर्फ शारीरिक बनावट काफी नहीं—अलग पहचान, प्रभाव और आर्थिक योगदान जरूरी है। जूलिया का एक वीडियो 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, जिसमें लाखों लाइक्स और कमेंट्स हैं।