विदेश

बिना डिग्री-बिना नौकरी मिला US का ‘टैलेंट वीजा’! इस इन्फ्लुएंसर की कहानी सुन सिर पकड़ लेंगे आप

कैनेडियन इन्फ्लुएंसर जूलिया एन ने अमेरिका का प्रतिष्ठित O-1B वीजा हासिल कर सबको चौंका दिया है। यह वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास कला, विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण क्षमता होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 21, 2026

qveenjuliaa Julia Ain large

इन्फ्लुएंसर जूलिया ऐन

O-1B Visa: कनाडा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जूलिया ऐन ने अमेरिका का प्रतिष्ठित O-1B वीजा हासिल करने की अपनी कहानी साझा की है, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि मेरे ब्रेस्ट की वजह से मुझे यह वीजा मिला। 25 वर्षीय जूलिया, जो खुद को 'फनी ज्यूइश गर्ल विद बिग बूब्स' कहती हैं, ने ऑनलाइन कंटेंट, लोकप्रियता और कमाई के आधार पर यह वीजा प्राप्त किया। यह मामला डिजिटल युग में असाधारण प्रतिभा की बदलती परिभाषा को उजागर कर रहा है।

O-1B वीजा क्या है और कैसे मिला?

O-1B वीजा अमेरिका में असाधारण क्षमता या उपलब्धि वाले कलाकारों, परफॉर्मर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पहचान, बड़ी फॉलोइंग, उच्च कमाई और व्यावसायिक सफलता साबित करनी होती है। जूलिया ने 2024 में आवेदन किया और वीजा मिला। उन्होंने करीब दो दर्जन वीडियो सबूत के रूप में जमा किए, जिनमें लो-कट शर्ट में मजाकिया कंटेंट शामिल था—एक वीडियो में सैंडविच खाते हुए सवाल पूछना भी था। OnlyFans और Fanfix जैसे प्लेटफॉर्म्स से कमाई, लाखों फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स को प्रमाणित किया गया।

जूलिया की कहानी और दावा

जूलिया ने कोविड लॉकडाउन में McGill यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन के दौरान सोशल मीडिया पर कंटेंट शुरू किया। वे न्यूयॉर्क में रहना चाहती थीं, क्योंकि वहां यहूदी कल्चर मजबूत है। टाइम्स ऑफ लंदन से बातचीत में उन्होंने मजाक में कहा, 'शायद मेरी असाधारण प्रतिभा यही है कि मेरे ब्रेस्ट बड़े हैं।' हालांकि, इमिग्रेशन वकील माइकल वाइल्ड्स (जिन्होंने जॉन लेनन जैसे मामलों में काम किया) ने स्पष्ट किया कि सिर्फ शारीरिक बनावट काफी नहीं—अलग पहचान, प्रभाव और आर्थिक योगदान जरूरी है। जूलिया का एक वीडियो 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, जिसमें लाखों लाइक्स और कमेंट्स हैं।

डिजिटल क्रिएटर्स के लिए नया ट्रेंड

इमिग्रेशन विशेषज्ञों के अनुसार, 2020 के बाद OnlyFans मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स O-1B वीजा के बड़े आवेदक बन गए हैं। 2024 में करीब 20,000 O-1 वीजा जारी हुए, जिनमें इन्फ्लुएंसर्स की संख्या तेजी से बढ़ी। वकीलों का कहना है कि हाई फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और कमाई अब 'असाधारण प्रतिभा' का प्रमाण बन रही है। जूलिया जैसी क्रिएटर्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं, इसलिए सिस्टम अनुकूल हो रहा है।

विवाद और प्रतिक्रियाएं

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां कुछ इसे मजाकिया मानते हैं तो कुछ अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जूलिया का दावा पारंपरिक टैलेंट (जैसे एक्टिंग, म्यूजिक) से हटकर डिजिटल प्रभाव पर आधारित है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह 'अमेरिकन ड्रीम' का नया रूप है- ऑनलाइन पहुंच और कमाई अब वीजा का आधार बन रही है।
जूलिया की कहानी दिखाती है कि डिजिटल युग में टैलेंट की परिभाषा कितनी बदल गई है।

खबर शेयर करें:

