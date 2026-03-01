पाकिस्तान के हवाई हमलों से बढ़ा तनाव: कई नागरिकों की दर्दनाक मौत; अफगानिस्तान समर्थन में खुलकर आया भारत

इसी बीच भारत ने इस मुद्दे पर खुलकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने अफगानिस्तान के भीतर हुए इन हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक कदम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे हमले न केवल निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। भारत ने दोहराया कि वह हमेशा अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और वहां के लोगों की सुरक्षा के पक्ष में खड़ा है।