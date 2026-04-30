नेपाल में भीषण सड़क हादसाः रोल्पा जिले में जीप खाई में गिरी, दुर्घटना में 20 लोगों की मौत

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में घायल हुए कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना का दृश्य बेहद भयावह था। हादसे में जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और आसपास केवल मृतकों के शव और घायलों की दर्दभरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि गहरी खाई और दुर्गम रास्तों के कारण राहत और बचाव टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।