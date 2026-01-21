पटना हॉस्टल कांड: हॉटनेस इनसाइड, फ्रेंडली हो तो आओ… शंभू गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजों पर मिले ‘कोड वर्ड’, SIT ने बढ़ाई जांच

पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह 'कोड वर्ड' मजाकिया हॉस्टल कल्चर का हिस्सा है या किसी एक्टिविटी, पहचान या मैसेज का सिग्नल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई शहरों में हॉस्टल और PG में अंदरूनी कोड सिस्टम मजाक के तौर पर या प्राइवेट ग्रुप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां मामला एक NEET छात्रा की मौत का है और परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि हॉस्टल में घिनौने काम हुए थे। इसलिए, SIT फिलहाल इस संभावित एंगल को छोड़ने के मूड में नहीं है।