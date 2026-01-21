हॉस्टलों में बलात्कार और देह व्यापार का धंधा! पटना हॉस्टल कांड पर फिर भड़कीं रोहिणी

रोहिणी ने दावा किया कि पटना, जिसे सुरक्षा और शिक्षा के लिए बिहार में सबसे अच्छा विकल्प बताया जाता है अब लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहकर पढ़ने आने वाली लड़कियों को शिक्षा के बजाय यौन शोषण, वेश्यावृत्ति और अय्याशी की दुनिया में धकेला जा रहा है और यह बात अब सिर्फ अफवाह या आरोप नहीं रही, बल्कि रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। एक हिंदी अखबार की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब सच्चाई सामने आई तो जो तस्वीर उभरी वह डरावनी है।