‘सबूत साफ, फिर भी पुलिस कर रही गुमराह…’ पटना हॉस्टल कांड में रोहिणी ने सम्राट और SSP को घेरा

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी ने लिखा, "बिहार के लोगों में यह आम धारणा बन रही है कि जो कोई भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल घटना की पुलिस जांच पर उम्मीद लगाए बैठा है, वह भ्रम में जी रहा है। इस धारणा के पीछे ठोस कारण हैं। घटना को लगभग पंद्रह दिन हो गए हैं और उपलब्ध सबूत और सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगभग सब कुछ साफ हो गया है। फिर भी, जांच की आड़ में पुलिस हर दिन एक नई गुमराह करने वाली और भ्रमित करने वाली थ्योरी पेश कर रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर जांच को भटका रही है ताकि मामला ठंडा पड़ जाए और आरोपियों को समय और सुरक्षा मिल सके।