स्कूल के अंदर गईं, फिर कहां गायब हुईं सोनाक्षी और जिया? पटना हॉस्टल कांड के बीच भागलपुर में लापता छात्राओं का रहस्य गहराया

मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब लापता लड़कियों के साथ पढ़ने वाली एक और छात्रा का बयान सामने आया। इस छात्रा ने पुलिस को बताया कि तीन महीने पहले, उसकी दो दोस्तों ने उसे एक बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसे एक गैंग को बेचने की कोशिश की। लड़की ने बताया कि उसे पीटा गया, उसकी किडनी बेचने की धमकी दी गई और उसे उस जगह पर बेहोश रखा गया। इस छात्रा को सितंबर में बचाया गया था। अब, पुलिस सितंबर के मामले और मौजूदा गुमशुदगी के बीच किसी भी कनेक्शन की तलाश कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या दोनों मामले किसी संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं।