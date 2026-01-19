19 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

पटना में शंभू हॉस्टल जैसा एक और खौफनाक कांड, NEET की एक और छात्रा की मौत, पिता ने कहा- ये सुसाइड नहीं मर्डर

Patna Hostel Case: पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत के बाद अब एक और हॉस्टल से नाबालिग NEET छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना परफेक्ट PG गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां 6 जनवरी को 15 वर्षीय छात्रा की मौत हुई। पिता ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 19, 2026

patna hostel case

AI Generated Image

Patna Hostel Case: पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि शहर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही एक और नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। मृत लड़की के पिता ने साफ तौर पर आत्महत्या से इनकार किया है और हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई, जहां 6 जनवरी को एक 15 साल की लड़की की मौत हुई। उसी दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक और छात्रा की मौत से पूरा राज्य पहले से ही सदमे में था।

सुबह हुई बात, दोपहर में मिली मौत की खबर

मृत लड़की का जन्म 2010 में हुआ था और उसके पिता के अनुसार वह सिर्फ 15 साल की थी। वह पिछले साल जून से पटना में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET की तैयारी कर रही थी। पिता ने बताया कि उन्होंने 4 जनवरी को अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ा था। उन्होंने 5 जनवरी को और फिर 6 जनवरी को सुबह 9 बजे उससे फोन पर बात की थी। फिर, दोपहर 1 बजे पिता को एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है।

दो लड़के हॉस्टल में कैसे घुसे?

पीड़िता के पिता ने एक निजी यूट्यूब चैनल से बातचीत में कई चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा, "पुलिस के आने से पहले ही मेरी बेटी का शव नीचे उतारकर अस्पताल भेज दिया गया था। लड़कियों के हॉस्टल में दो लड़के कैसे घुस गए? यह सब हत्या की साजिश है।" पिता ने यह भी कहा कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, न ही मानसिक परेशानी के कोई संकेत थे। उनकी बेटी की आखिरी बातचीत सामान्य थी।

पिता ने FIR दर्ज कराई

पिता ने गांधी मैदान थाने में हॉस्टल मालिक, वार्डन और दो लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पिता का आरोप है कि पुलिस शुरू से ही इसे आत्महत्या मान रही है और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के मुताबिक, मामला आत्महत्या का लग रहा था, जिसके बाद शव को PMCH (पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बताया कि पिता को इस मामले में एक नाबालिग लड़के पर शक है। उसे हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है।

हॉस्टल मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल

पिता ने आरोप लगाया कि शव को बिना पुलिस पंचनामा के अपनी जगह से हटा दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और हॉस्टल का CCTV फुटेज साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है और मामले की दिशा इसी पर निर्भर करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की दिशा को निर्णायक रूप से बदल सकती है। शंभू हॉस्टल मामले में, पोस्टमार्टम से ही कथित रेप और हत्या की पुष्टि हुई थी।

दोनों मामलों में कई समानताएं

पटना के हॉस्टलों को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है, जहां 6 जनवरी 2026 को एक ही दिन NEET की तैयारी कर रही दो छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन हॉस्टलों के खिलाफ पहले भी शिकायतें होने के बावजूद, दोनों परिवारों ने शक जताया है और इसे हत्या का मामला बताया है। दोनों मामलों को शुरू में आत्महत्या बताया गया था। पुलिस जांच जारी है, लेकिन स्थानीय छात्रों और माता-पिता के बीच डर का माहौल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

