पटना में शंभू हॉस्टल जैसा एक और खौफनाक कांड, NEET की एक और छात्रा की मौत, पिता ने कहा- ये सुसाइड नहीं मर्डर

Patna Hostel Case: पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि शहर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही एक और नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। मृत लड़की के पिता ने साफ तौर पर आत्महत्या से इनकार किया है और हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई, जहां 6 जनवरी को एक 15 साल की लड़की की मौत हुई। उसी दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक और छात्रा की मौत से पूरा राज्य पहले से ही सदमे में था।