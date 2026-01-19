19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना हॉस्टल कांड की जांच पर रोहिणी ने खड़े किए सवाल, पूछा- हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, आरोपी सब आजाद क्यों?

पटना हॉस्टल कांड की जांच को लेकर रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार और SIT पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि हॉस्टल संचालक, उनका बेटा और डॉक्टर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। रोहिणी ने आरोप लगाया कि जांच की गति धीमी है और आरोपियों को साक्ष्य मिटाने का समय दिया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 19, 2026

पटना हॉस्टल कांड

पटना हॉस्टल कांड (फोटो- Rohini Acharya X)

पटना हॉस्टल कांड में NEET छात्रा के साथ यौन हिंसा और हत्या के खुलासे के बाद पूरे बिहार में राजनीति गर्म है। जांच SIT के हाथ में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अस्पतालों पर छापे मारे जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई की रफ्तार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस पर सीधे सवाल दागे।

रोहिणी ने पूछा कब होंगे आरोपी गिरफ्तार

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा, “पूछता है बिहार… कब होंगे आरोपी गिरफ्तार?” उन्होंने दावा किया कि न तो हॉस्टल मालिक अग्रवाल दंपति, न उनका बेटा, और न ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के CMD डॉ. सतीश को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने SIT की जांच की दिशा पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या आरोपियों को स्थिति संभालने के लिए समय, सुविधाएं और मौका दिया जा रहा है।

रोहिणी ने हॉस्टल, अस्पताल और SIT पर सवाल उठाए

अपने पोस्ट में रोहिणी ने तीन साफ ​​सवाल उठाए। पहला, हॉस्टल मालिक और उसके परिवार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी और उसे वहीं से बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। परिवार और दूसरे स्टूडेंट्स ने भी मैनेजमेंट पर गंभीर संदेह जताया है, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए रोहिणी ने कहा, "न तो सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने वाले प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉ. सतीश को गिरफ्तार किया गया है और न ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को अभी तक सील किया गया है?" जबकि परिवार के अनुसार, अस्पताल मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी और मामले को मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर संभालने की कोशिश की।

पुलिस और SIT की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए रोहिणी ने लिखा, "जांच चल रही है या लीपा-पोती? या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की कवायद?"

बलात्कारियों को दी जा रही समय और सुविधा?

रोहिणी ने पोस्ट के आखिर में लिखा, "हमारे बिहार में, जहां मांओं, बहनों और बेटियों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि बलात्कार और हत्या के आरोपियों को सबूत नष्ट करने और मामले को मैनेज करने के लिए समय दिया जा रहा हो?"

ये भी पढ़ें

जेल में बंद अनंत सिंह ने अस्पताल में सरेआम पी सिगरेट, वीडियो वायरल होते ही RJD ने कहा- नीतीश जी का दुलारा खलनायक
पटना
anant singh viral video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

19 Jan 2026 07:20 am

Published on:

19 Jan 2026 07:19 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना हॉस्टल कांड की जांच पर रोहिणी ने खड़े किए सवाल, पूछा- हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, आरोपी सब आजाद क्यों?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.