पटना हॉस्टल कांड की जांच पर रोहिणी ने खड़े किए सवाल, पूछा- हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, आरोपी सब आजाद क्यों?

पटना हॉस्टल कांड में NEET छात्रा के साथ यौन हिंसा और हत्या के खुलासे के बाद पूरे बिहार में राजनीति गर्म है। जांच SIT के हाथ में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अस्पतालों पर छापे मारे जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई की रफ्तार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस पर सीधे सवाल दागे।