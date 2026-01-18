‘फिर शर्मसार हुआ बिहार, कब थमेगा बलात्कार…’ पटना हॉस्टल कांड पर फूटा रोहिणी आचार्य का गुस्सा

अपने दूसरे पोस्ट में, रोहिणी आचार्य का लहजा और भी आक्रामक था। उन्होंने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल और लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टरों के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने जानबूझकर लड़की के शरीर पर दर्जनों चोट के निशानों को नजरअंदाज किया, उन्हें छिपाने और दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, पुलिस या प्रशासन को बिना बताए लड़की को भर्ती किया और इलाज किया, परिवार को सच नहीं बताया, सबूतों से छेड़छाड़ की और लड़की के साथ बलात्कार की बात से इनकार किया और झूठ बोला। रोहिणी ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बताया।