पटना हॉस्टल कांड: NEET छात्रा के साथ जहां हुई दरिंदगी उस हॉस्टल का मालिक कौन? 15000 की नौकरी से शुरू कर बनाई करोड़ों की संपत्ति

मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रहता है जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। इस स्थिति में, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मनीष को छात्रों और स्टाफ की गतिविधियों के बारे में पता था। क्या उसे पता था कि घटना वाले दिन और रात को हॉस्टल में कौन आया और गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि हॉस्टल की बिल्डिंग विवादित जमीन पर बनी थी। पुलिस अब जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्री पेपर और मालिकाना हक के दस्तावेजों की जांच कर रही है।