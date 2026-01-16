हादसे में छात्र की मौत के बाद सड़क पर पड़ा रहा शव, लोग लूटते रहे मछली, वीडियो वायरल

मछली लूटते लोग (फोटो - वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)
Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शुक्रवार को पुपरी थाना क्षेत्र के झंझीहाट गांव के पास मछली ले जा रहे एक पिकअप ट्रक ने 16 साल के रितेश कुमार को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप ट्रक से मछलियां सड़क पर बिखर गईं और मासूम लड़के की मदद करने के बजाय वहां मौजूद लोग मछलियां लूटने लगे।
रितेश सातवीं क्लास का छात्र था और रोज की तरह अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकला था। रास्ते में सड़क हादसे में उसकी जान जाने के बाद उसके परिवार में चीख-पुकार मच गई, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आस-पास खड़ी भीड़ का बर्ताव था। रितेश का शव सड़क पर पड़ा था और एक पिकअप ट्रक से गिरी मछलियों को लूटने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग बोरियों में भर रहे थे, कुछ बैग में, और कुछ हाथों में मछलियां लेकर भाग रहे थे।
किसी ने भी शव को ढकने तक की कोशिश नहीं की, न ही किसी ने एम्बुलेंस बुलाने में कोई जल्दबाजी दिखाई। पूरा नजारा एक मोबाइल फोन में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस 40 सेकंड के वीडियो में, रितेश का शव सड़क पर दिख रहा है और भीड़ मछलियां लूटती हुई दिख रही है।
हादसे की खबर से रितेश के घर में मातम छा गया। उसके पिता संतोष दास और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार ने बताया कि लड़के ने आगे पढ़ने और जिंदगी में कुछ बनने के सपने देखे थे।
घटना की जानकारी मिलते ही पुपरी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पिकअप ट्रक को जब्त कर लिया गया। पुलिस अब हादसे की जांच कर रही है। मृतक लड़के के परिवार ने जल्द कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग