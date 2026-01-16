16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

हादसे में छात्र की मौत के बाद सड़क पर पड़ा रहा शव, लोग लूटते रहे मछली, वीडियो वायरल

Bihar News: सीतामढ़ी में मछली से भरे एक पिकअप ट्रक की टक्कर से सातवीं क्लास के एक छात्र की मौत हो गई। छात्र की मदद करने के बजाय, मौके पर मौजूद लोग ट्रक से गिरी मछलियों को लूटने लगे।

पटना

Anand Shekhar

Jan 16, 2026

bihar news

मछली लूटते लोग (फोटो - वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शुक्रवार को पुपरी थाना क्षेत्र के झंझीहाट गांव के पास मछली ले जा रहे एक पिकअप ट्रक ने 16 साल के रितेश कुमार को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप ट्रक से मछलियां सड़क पर बिखर गईं और मासूम लड़के की मदद करने के बजाय वहां मौजूद लोग मछलियां लूटने लगे।

सड़क पर पड़ा था शव और मछली लूटने के लिए जमा हो गई भीड़

रितेश सातवीं क्लास का छात्र था और रोज की तरह अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकला था। रास्ते में सड़क हादसे में उसकी जान जाने के बाद उसके परिवार में चीख-पुकार मच गई, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आस-पास खड़ी भीड़ का बर्ताव था। रितेश का शव सड़क पर पड़ा था और एक पिकअप ट्रक से गिरी मछलियों को लूटने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग बोरियों में भर रहे थे, कुछ बैग में, और कुछ हाथों में मछलियां लेकर भाग रहे थे।

किसी ने भी शव को ढकने तक की कोशिश नहीं की, न ही किसी ने एम्बुलेंस बुलाने में कोई जल्दबाजी दिखाई। पूरा नजारा एक मोबाइल फोन में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस 40 सेकंड के वीडियो में, रितेश का शव सड़क पर दिख रहा है और भीड़ मछलियां लूटती हुई दिख रही है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की खबर से रितेश के घर में मातम छा गया। उसके पिता संतोष दास और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार ने बताया कि लड़के ने आगे पढ़ने और जिंदगी में कुछ बनने के सपने देखे थे।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना की जानकारी मिलते ही पुपरी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को हटाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पिकअप ट्रक को जब्त कर लिया गया। पुलिस अब हादसे की जांच कर रही है। मृतक लड़के के परिवार ने जल्द कार्रवाई की मांग की है।

संबंधित विषय:

Bihar news

वायरल वीडियो

Published on:

16 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / हादसे में छात्र की मौत के बाद सड़क पर पड़ा रहा शव, लोग लूटते रहे मछली, वीडियो वायरल

