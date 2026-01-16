हादसे में छात्र की मौत के बाद सड़क पर पड़ा रहा शव, लोग लूटते रहे मछली, वीडियो वायरल

रितेश सातवीं क्लास का छात्र था और रोज की तरह अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकला था। रास्ते में सड़क हादसे में उसकी जान जाने के बाद उसके परिवार में चीख-पुकार मच गई, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आस-पास खड़ी भीड़ का बर्ताव था। रितेश का शव सड़क पर पड़ा था और एक पिकअप ट्रक से गिरी मछलियों को लूटने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग बोरियों में भर रहे थे, कुछ बैग में, और कुछ हाथों में मछलियां लेकर भाग रहे थे।