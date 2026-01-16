अयोध्या-काशी से पंडित, कंबोडिया से फूल… बिहार में कल स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

समारोह की भव्यता पूजा सामग्री से साफ झलकती है। कंबोडिया और कोलकाता से विशेष फूल मंगवाए गए हैं। गुलाब, गेंदा और गुलदाउदी सहित फूलों से भरा एक ट्रक पहले ही मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। शिवलिंग के लिए फूल, भांग, धतूरा और बेल के पत्तों से बनी एक विशेष 18 फुट लंबी माला तैयार की जा रही है। पूजा सुबह 8 बजे से शुरू होगी, इसके बाद हवन होगा, और फिर सहस्रलिंगम की स्थापना की वैदिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।