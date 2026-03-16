Rajya Sabha Election: ‘होटल से भाग गए विपक्ष के 2-4 MLA…’, NDA के विधायकों का विपक्ष पर हमला, 5-0 से जीत का दावा

बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष की होटल पॉलिटिक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सभा चुनाव के नतीजे लगभग तय है। उन्होंने कहा, 'चुनाव हो रहे हैं और नतीजे भी स्पष्ट हैं। एनडीए के पांचों उम्मीदवार प्रबल और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किसी को इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ दलों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें होटल में कैद करके रखा गया है। लेकिन एनडीए के विधायक पूरी तरह स्वतंत्र हैं।' क्रॉस वोटिंग की संभावना पर विजय चौधरी ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी उम्मीद नहीं की जाती, हालांकि राजनीति में कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है।