Rajya Sabha Chunav: वोटिंग से पहले तेजस्वी को मिला ओवैसी का साथ, क्या 5वीं सीट जीत पाएंगे एडी सिंह?

महागठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटा है। संभावित सेंधमारी या क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए RJD ने अपने सभी 25 विधायकों को पटना के एक निजी होटल में ठहराया है। इस बीच, रविवार रात को NDA खेमे में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। NDA को पूरा भरोसा है कि विपक्ष के कुछ विधायक उसके पक्ष में वोट डालेंगे, जबकि महागठबंधन को उम्मीद है कि JDU के कुछ नाराज विधायक पाला बदलकर उनके खेमे में शामिल हो सकते हैं।