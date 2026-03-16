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पटना

Rajya Sabha Chunav: वोटिंग से पहले तेजस्वी को मिला ओवैसी का साथ, क्या 5वीं सीट जीत पाएंगे एडी सिंह?

राज्य सभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने RJD उम्मीदवार AD सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जिसकी वजह से पांचवीं सीट का मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 16, 2026

rajya sabha chunav, tejashwi yadav , bihar politics, bihar news

राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान (फोटो- X@AimimShams)

Rajya Sabha Chunav: बिहार में राज्य सभा की 5 सीटों के लिए चुनावी मंच सज चुका है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 9:00 बजे विधानसभा के अंदर शुरू होगी, जहां 243 विधायक 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पांचवीं सीट को लेकर हो रही है, जिसके लिए NDA और महागठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

ओवैसी की पार्टी का तेजस्वी को समर्थन

रविवार शाम तक, महागठबंधन के पास जरूरी संख्या बल कम लग रहा था। लेकिन, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की एक घोषणा ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए। तेजस्वी यादव रविवार शाम को अख्तरुल इमान के घर पर आयोजित एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद, इमान ने घोषणा की कि उनकी पार्टी के सभी 5 विधायक RJD उम्मीदवार, अमरेंद्र धारी सिंह (AD सिंह) के पक्ष में वोट डालेंगे।

पांचवीं सीट का गणित: 41 वोटों का जादुई आंकड़ा

बिहार में राज्य सभा की एक सीट जीतने के लिए, कम से कम 41 वोटों की जरूरत होती है। महागठबंधन के पास शुरू में कुल 35 विधायक थे, जिनमें RJD (25), कांग्रेस (6), वाम दल (3), और IIP (1) शामिल थे। अब, ओवैसी के 5 विधायकों के जुड़ने से, यह संख्या बढ़कर 40 हो गई है। RJD का यह भी दावा है कि BSP के इकलौते विधायक भी उनका समर्थन कर रहे हैं, जिससे वे 41 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएंगे।

जहां तक NDA की बात है, उनके पास कुल 202 विधायक हैं। गणित के हिसाब से, उनके पहले 4 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। लेकिन, अपने 5वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें 3 और वोटों की ज़रूरत है।

मैदान में कौन-कौन हैं?

5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे वोटों के आधार पर चुनाव होना जरूरी हो गया है। NDA के 5 उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार (JDU), नितिन नवीन (BJP), रामनाथ ठाकुर (JDU), शिवेश कुमार (BJP), और उपेंद्र कुशवाहा (RLM)। दूसरी ओर, महागठबंधन की तरफ से RJD के केवल एक उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह मैदान में हैं।

क्रॉस-वोटिंग का साया

महागठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटा है। संभावित सेंधमारी या क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए RJD ने अपने सभी 25 विधायकों को पटना के एक निजी होटल में ठहराया है। इस बीच, रविवार रात को NDA खेमे में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। NDA को पूरा भरोसा है कि विपक्ष के कुछ विधायक उसके पक्ष में वोट डालेंगे, जबकि महागठबंधन को उम्मीद है कि JDU के कुछ नाराज विधायक पाला बदलकर उनके खेमे में शामिल हो सकते हैं।

नतीजे आज शाम तक आने की उम्मीद

वोटिंग शाम 4:00 बजे तक चलेगी, और वोटों की गिनती ठीक एक घंटे बाद शाम 5:00 बजे शुरू होगी। रात होते-होते यह साफ़ हो जाएगा कि क्या ओवैसी के समर्थन ने तेजस्वी की नैया को पार लगा दिया है, या फिर NDA अपनी रणनीतिक चालों से सभी पाँचों सीटें जीतने में कामयाब रहा है।

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बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

16 Mar 2026 08:43 am

Hindi News / Bihar / Patna / Rajya Sabha Chunav: वोटिंग से पहले तेजस्वी को मिला ओवैसी का साथ, क्या 5वीं सीट जीत पाएंगे एडी सिंह?

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