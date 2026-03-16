IMD Alert: 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश, 17 जिलों में ऑरेंज और 21 में यलो अलर्ट

IMD Alert: बिहार में मार्च की गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण, राज्य के निचले वायुमंडल में नमी का स्तर बढ़ गया है। इसके कारण अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।