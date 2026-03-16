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पटना

IMD Alert: 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश, 17 जिलों में ऑरेंज और 21 में यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज बिहार के सभी 38 जिलों के लिए बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान, हवाओं के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 16, 2026

IMD Rain Alert

बारिश का अलर्ट। ( फोटो: पत्रिका)

IMD Alert: बिहार में मार्च की गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण, राज्य के निचले वायुमंडल में नमी का स्तर बढ़ गया है। इसके कारण अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी बिहार के 17 ज़िलों को ऑरेंज अलर्ट श्रेणी में रखा है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय और खगड़िया शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश और बिजली गिरने का काफी ज्यादा जोखिम है। इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर रहने की उम्मीद है। हवाओं की रफ़्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

पटना समेत 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट

दक्षिणी और पूर्वी बिहार के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। येलो अलर्ट के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद शामिल हैं। यहां तूफान की रफ्तारअपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। हालांकि, बिजली गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

तापमान में गिरावट

पिछले 24 घंटों में, रोहतास (डेहरी) में राज्य का सबसे ज़्यादा तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, सोमवार से अधिकतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बारिश की शुरुआत है। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान 32°C से 34°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

कई जिलों में कोहरा

कई जिलों में सुबह के समय कोहरा भी देखा गया। भागलपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और औरंगाबाद सहित विभिन्न जिलों में सुबह के समय विज़िबिलिटी (दृश्यता) कम रही। भागलपुर में, विज़िबिलिटी घटकर 600 मीटर तक रह गई। हालांकि, दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हुई। शाम होते-होते ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे मौसम की स्थितियों में थोड़ा बदलाव आया।

21 मार्च तक जारी रहेगा सिलसिला

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मौसम के मिजाज में यह बदलाव केवल आज तक ही सीमित नहीं है। बढ़ती नमी और स्थानीय वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण, राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 मार्च तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है। जहाँ एक ओर कल से पटना और दक्षिण-पश्चिम बिहार में मौसम की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, वहीं उत्तरी और पूर्वी बिहार के जिलों में आसमान बादलों से घिरा रहने की उम्मीद है।

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Published on:

16 Mar 2026 06:56 am

Hindi News / Bihar / Patna / IMD Alert: 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश, 17 जिलों में ऑरेंज और 21 में यलो अलर्ट

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