पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव एक्टिव, पार्टी नेताओं संग की बैठक; बोले- जल्द आऊंगा…

अपने संगठन का लगातार विस्तार कर रही जनशक्ति जनता दल (JJD) में अब ग्लैमर और समाज सेवा का संगम देखने को मिला है। मिसेज इंडिया रहीं मोनिका मनी ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के हाथों जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। मोनिका मनी केवल ग्लैमर जगत का ही बड़ा नाम नहीं हैं, बल्कि वे 2017 से ही शिक्षा, रोजगार और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। तेज प्रताप यादव ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि मोनिका मनी के जुड़ने से न केवल महिलाओं में पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि समाज सेवा के पार्टी के संकल्पों को भी नई मजबूती और गति मिलेगी।