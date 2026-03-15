‘बेटी को कलंकित करना बंद करें…’ पुलिस पर भड़के सांसद; कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे

पुलिस के अनुसार, 11 मार्च की शाम डेरनी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि शीतलपट्टी गांव में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह सूचना मिलते ही, पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पपहुंची और जगह का मुआयना किया। घटना का स्थान मृत लड़की के पुराने, जर्जर घर से लगभग पांच मीटर उत्तर की ओर स्थित एक कुएं के पास था। जब पुलिस पहुंची, तो लड़की का शव कुएं के किनारे रखा हुआ मिला। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि यह घटना लगभग दोपहर 2:30 बजे हुई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने शव को कुएं से बाहर निकाल लिया था।