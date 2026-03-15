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क्या तय हो गया नीतीश का उत्तराधिकारी? शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा, बताया कौन हो सकता है अगला सीएम

इन दिनों बिहार में सियासी हवा तेजी से बदल रही है। हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी? एक फ़ेसबुक पोस्ट के जरिए समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने इस बारे में अपनी राय जाहिर की है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और क्यों।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 15, 2026

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Bihar Politics: बिहार के मौजूदा राजनीतिक माहौल में हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार, जो लगभग दो दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे हैं, अब अपना ध्यान दिल्ली की ओर मोड़ने के लिए तैयार हैं। उनके राज्यसभा नामांकन के नाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा तेज है कि 'सुशासन बाबू' की विरासत कौन संभालेगा। इसी बीच, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने उन राजनीतिक संकेतों की व्याख्या की है जो नीतीश कुमार अपनी हालिया समृद्धि यात्रा के दौरान दे रहे हैं।

सम्राट चौधरी को लेकर अटकलें

अपने पोस्ट में, शिवानंद तिवारी ने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही होगा। यह भी लगभग तय लग रहा है कि BJP के भीतर वह व्यक्ति कौन होगा। पूर्व के दो उपमुख्यमंत्रियों की जगह भाजपा ने सम्राट चौधरी के रूप में एक ही उपमुख्यमंत्री रखा है। यह तथ्य कि सम्राट के पास गृह मंत्री का प्रभार भी है, उनकी स्थिति को और मजबूत करता है।

तिवारी के अनुसार, इन राजनीतिक संकेतों को देखने पर ऐसा लगता है कि BJP के भीतर सम्राट चौधरी को भविष्य के नेता के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि यह पूरी राजनीतिक प्रक्रिया, किसी न किसी तरह से, नीतीश कुमार की अपनी रणनीतिक योजना का ही एक हिस्सा हो सकती है।

समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा संकेत

अपने पोस्ट में, शिवानंद तिवारी ने उन तस्वीरों की ओर ध्यान दिलाया जो समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया, सहरसा, अररिया और कटिहार से सामने आई थीं। इन सार्वजनिक मंचों पर, नीतीश कुमार को बार-बार BJP नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा गया, मानो वे उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हों। तिवारी लिखते हैं, 'सम्राट चौधरी के प्रति नीतीश जी का सार्वजनिक व्यवहार ध्यान देने योग्य है। जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया और सहरसा में सम्राट के कंधे पर हाथ रखा, उससे एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने सम्राट को अपना संभावित उत्तराधिकारी मान लिया है।'

अतीत से जोड़कर समझाया समीकरण

इतिहास के पन्ने पलटते हुए, शिवानंद तिवारी ने समझाया कि नीतीश कुमार की राजनीति की नींव ऐतिहासिक रूप से लव-कुश का सामाजिक गठजोड़ रहा है, जिसमें कुर्मी और कुशवाहा समुदाय शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि जब नीतीश जी के लिए लालू जी के साथ बने रहना अब संभव नहीं रहा, तो उनके खिलाफ एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना एक बड़ी चुनौती थी और फिर तब समता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरी।

शिवानंद तिवारी बताते हैं कि लालू यादव का समर्थन आधार बहुत मजबूत था। यादव और मुसलमान ये दो समूह अकेले ही अपने आप में एक जबरदस्त सामाजिक गठबंधन बनाते थे। इसके अलावा, मंडल आयोग को लेकर उनके अभियान के कारण, अन्य पिछड़े वर्गों में भी उनके प्रति एक अपनापन का भाव था। हालांकि, समय के साथ, पिछड़े वर्ग लालू जी से मोहभंग होने लगे। पूरा पिछड़ा समुदाय उनका समर्थन कर रहा था, लेकिन उन्हें राजनीतिक सत्ता में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में समता पार्टी का जन्म हुआ।

शिवानंद तिवारी ने बताया कि समता पार्टी के गठन की घोषणा 1994 में गांधी मैदान में की गई थी। इसका उद्देश्य लव-कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन बनाना था। उस रैली के दौरान, शकुनी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। रैली के दौरान लालू यादव पर उनके तीखे हमलों ने बिहार के पूरे कुशवाहा समुदाय को समता पार्टी की ओर आकर्षित किया। यह लव-कुश समीकरण आज भी नीतीश जी के साथ बरकरार है।

क्या यह नीतीश कुमार की 'परफेक्ट प्लानिंग' है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि नीतीश कुमार सत्ता का एक सहज और निर्विरोध हस्तांतरण चाहते हैं। वे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहते हैं जो उनके सामाजिक आधार (अति पिछड़ा और लव-कुश वोट) को सुरक्षित रख सके। शिवानंद तिवारी कहते हैं, 'कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नीतीश जी की योजना के मुताबिक ही हो रहा है। सम्राट को कमान सौंपकर, वह कुशवाहा समुदाय के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं, जो दशकों से उनके साथ खड़ा रहा है।'

सीएम के लिए इनके नाम कि भी चर्चा

हालांकि, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अभी सम्राट चौधरी सबसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन BJP के अंदर नित्यानंद राय, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल जैसे नामों की भी चर्चा चल रही है। फिर भी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर सम्राट को आगे बढ़ाया है, उससे दूसरे दावेदारों के मुकाबले उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई है।

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नीतीश कुमार

Published on:

15 Mar 2026 02:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / क्या तय हो गया नीतीश का उत्तराधिकारी? शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा, बताया कौन हो सकता है अगला सीएम

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