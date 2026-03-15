क्या तय हो गया नीतीश का उत्तराधिकारी? शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा, बताया कौन हो सकता है अगला सीएम

Bihar Politics: बिहार के मौजूदा राजनीतिक माहौल में हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार, जो लगभग दो दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे हैं, अब अपना ध्यान दिल्ली की ओर मोड़ने के लिए तैयार हैं। उनके राज्यसभा नामांकन के नाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा तेज है कि 'सुशासन बाबू' की विरासत कौन संभालेगा। इसी बीच, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने उन राजनीतिक संकेतों की व्याख्या की है जो नीतीश कुमार अपनी हालिया समृद्धि यात्रा के दौरान दे रहे हैं।