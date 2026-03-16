बिहार में साथ, केरल में आमने-सामने! कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में तेजस्वी, LDF संग 3 सीटों पर लड़ेगी RJD

दिलचस्प बात यह है कि जहां बिहार में महागठबंधन के भीतर RJD और कांग्रेस सहयोगी हैं, वहीं केरल में ये दोनों पार्टियां सीधे आमने-सामने होंगी। बिहार में RJD, कांग्रेस और वामपंथी दल (CPI-M, CPI-ML) महागठबंधन का हिस्सा हैं और बीजेपी-जदयू वाली गठबंधन एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। इसके विपरीत, केरल में राजद ने LDF (वाम मोर्चा) के साथ हाथ मिलाया है, जो UDF (कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा) के खिलाफ सीधे चुनावी मुकाबले में है। इसका मतलब है कि केरल में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतारेंगे और उनके खिलाफ प्रचार करेंगे।