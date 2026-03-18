बिहार: मुजफ्फरपुर में आधी रात को पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग में एक की मौत, कई जख्मी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में मंगलवार आधी रात उस वक्त हंगामा हो गया, जब पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान गांव के एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है और इलाके में कैंप किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।