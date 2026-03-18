पत्नी के नाम पेट्रोल पंप, भाई की गैस एजेंसी और नेपाल में आलीशान बंगला! बिहार के इंजीनियर की काली कमाई का खुला राज

वर्ष 2009 में मनोज ने बिजली कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नौकरी शुरू की थी। पिछले दो वर्षों से वे मधुबनी के जयनगर में पदस्थापित थे। करीब 17 साल की सेवा में उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। जांच के दौरान टीम को जमीन से जुड़े कुल 17 दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो बिहार के अररिया, दरभंगा और सुपौल के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से संबंधित हैं। बैंक खातों में करीब सवा चार लाख रुपये जमा होने की जानकारी मिली है, जबकि तलाशी के दौरान 1.05 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल, बैंक लेन-देन की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है।