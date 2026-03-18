Video: दोस्त की शादी में ‘खतरनाक’ शरारत, गिफ्ट के डिब्बे खोलते ही दूल्हे के उड़े होश, डर से मचा हड़कंप

शादी-विवाह में दोस्तों के बीच हंसी-मजाक और अनोखे गिफ्ट देने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसा ही एक मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने मित्र की शादी में सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर मिठाई का डिब्बा भेंट किया। दूल्हे ने जैसे ही खुश होकर गिफ्ट बॉक्स खोला, उसके होश उड़ गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।