18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Video: दोस्त की शादी में ‘खतरनाक’ शरारत, गिफ्ट के डिब्बे खोलते ही दूल्हे के उड़े होश, डर से मचा हड़कंप

गौतम कुमार ने अपने मित्र संजीत की शादी में ऐसा गिफ्ट दिया, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 18, 2026

सांकेतिक तस्वीर

शादी-विवाह में दोस्तों के बीच हंसी-मजाक और अनोखे गिफ्ट देने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसा ही एक मामला बिहार के रोहतास से सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने मित्र की शादी में सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर मिठाई का डिब्बा भेंट किया। दूल्हे ने जैसे ही खुश होकर गिफ्ट बॉक्स खोला, उसके होश उड़ गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह पूरा मामला बिहार के रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड का है। यहां रहने वाले संजीत की शादी समारोह में उनके परिचित और रिश्तेदार उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने ऐसा गिफ्ट दिया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए।

संजीत ने अपने मित्र द्वारा दिए गए सरप्राइज गिफ्ट—मिठाई के डिब्बे—को जैसे ही खोला, उसमें जिंदा सांप देखकर वह घबरा गए और तुरंत डिब्बा फेंक दिया। यह अजीबोगरीब घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि यह उनके दोस्त की मजाकिया हरकत थी।

सांप पकड़ना दोस्त की हॉबी

संजीत को सांप गिफ्ट करने वाला उसका दोस्त गौतम कुमार ‘स्नेक सिग्नेचर’ के नाम से जाना जाता है। उसे सांप पकड़ने का शौक है। अपने इसी शौक के चलते उसने गांव से एक सांप पकड़ा और उसे मिठाई के डिब्बे में रखकर दोस्त की शादी में गिफ्ट के तौर पर लेकर पहुंच गया।

इलाके में बन गया चर्चा का विषय

शादी-ब्याह में दोस्तों द्वारा मजाक या अनोखे गिफ्ट देने के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जिंदा सांप गिफ्ट करने की यह घटना अपने आप में बेहद अलग और चौंकाने वाली है।

ये भी पढ़ें

बिहार में महागठबंधन की अंदरूनी कलह उजागर, कांग्रेस विधायकों ने कहा-‘हमें खुली छूट थी’, नेतृत्व ने किया खंडन’
पटना
bihar politics, राज्य सभा चुनाव, पप्पू यादव , तेजस्वी यादव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

18 Mar 2026 10:22 am

Hindi News / Bihar / Patna / Video: दोस्त की शादी में ‘खतरनाक’ शरारत, गिफ्ट के डिब्बे खोलते ही दूल्हे के उड़े होश, डर से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: मुजफ्फरपुर में आधी रात को पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग में एक की मौत, कई जख्मी

bihar police encounter, bihar news
पटना

Bihar Politics: नीतीश कुमार राज्य सभा चुनाव जीते, बिहार का अगला सीएम कौन? NDA में मंथन तेज

पटना

बिहार में महागठबंधन की अंदरूनी कलह उजागर, कांग्रेस विधायकों ने कहा-‘हमें खुली छूट थी’, नेतृत्व ने किया खंडन’

bihar politics, राज्य सभा चुनाव, पप्पू यादव , तेजस्वी यादव
पटना

'मुझसे नहीं तो किसी से नहीं…' प्रेमी ने की शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, किसी और से बात करते देख मारी गोली

पटना

गैंगरेप हुआ या नहीं? कुएं से मिली छात्रा की कैसे हुई मौत? अब CID करेगी जांच

सारण छात्रा गैंगरेप का CID करेगी जांच
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.