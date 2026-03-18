नीतीश कुमार का आदेश क्यों नहीं मान रहे अफसर? पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, बोले- CM का हो रहा अपमान

मीडिया से बात करते हुए, छात्र नेता दिलीप ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान सार्वजनिक मंचों से शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के संबंध में बार-बार आश्वासन दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी रिक्तियों की सूची भेज दी है, लेकिन इसके बावजूद, BPSC के कुछ अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने में देरी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना और उनका अपमान है। दिलीप ने आगे कहा कि इस देरी से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि भी धूमिल हो रही है और छात्रों का भरोसा टूट रहा है।