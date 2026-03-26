Bihar Politics: सरल और शांत निशांत अब एक्शन मोड में, मीटिंगऔर रणनीति में बढ़ी भागीदारी

अपने पिता नीतीश कुमार की तरह ही निशांत कुमार ने भी अपनी एक कोर टीम बनाई है। इस टीम में विभिन्न क्षेत्रों और प्रभावशाली सामाजिक समूहों के नेताओं को जगह दी गई है। निशांत की टीम में फिलहाल 14 सदस्य हैं। इनमें 4 कुर्मी, 1 कोइरी, 3 राजपूत, 1 भूमिहार और 1 कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा दलित और EBC वर्ग से दो-दो सदस्यों को भी टीम में स्थान दिया गया है। निशांत इस टीम के साथ रोज़ाना बैठक कर पूरे दिन की योजना तय करते हैं। लोगों से मिलने वाले फीडबैक पर वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हैं और उसके आधार पर रणनीति तैयार करने को कहते हैं।