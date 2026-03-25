Bihar Politics: ‘खून का रिश्ता नहीं टूटता’ पशुपति पारस का चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान, क्या साथ आएंगे चाचा-भतीजा?

खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहरबन्नी में हुई इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान एक बार फिर एक ही राजनीतिक दल के बैनर तले साथ दिखाई देंगे? क्या प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच की दूरियां अब पूरी तरह से मिट गई हैं? अब इन सवालों के जवाब अब या तो चिराग पासवान दे सकते हैं या फिर पशुपति पारस। अब आगे जो भी बिहार की राजनीति में दोनों के साथ आने की चर्चा तो शुरू हो गई है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते पिछले कई वर्षों से खराब रहे हैं। दोनों के बीच विवाद के कारण रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में टूट हो गई थी और इसके बाद दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए। उन्होंने अलग-अलग दल भी बना लिए। हालांकि, मंगलवार को दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि वे फिर से एक साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो इसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा।