कुख्यात विशाल श्रीवास्तव कौन? शुभेन्दु अधिकारी PA हत्याकांड में STF ने उठाया

विशाल श्रीवास्तव का काम करने का तरीका (modus operandi) बेहद शातिर रहा है। बिहार में कोई अपराध करने के बाद वह आमतौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाकर छिप जाता था। 2023 में जब उसे चौसा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह राज्य से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वह लगातार अपने मोबाइल सिम कार्ड और छिपने की जगहें बदलता रहता है। उस पर जिले भर के कई व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी के धंधे में शामिल होने का भी आरोप है।