बिहार में 15 मई तक आंधी-बारिश का चेतावनी, आज 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तरी और पूर्वी बिहार के 19 जिलों के लिए आज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और इसके साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। विभाग ने इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है।