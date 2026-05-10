Digital Cheating: रांची में SSC GD परीक्षा में हाईटेक चीटिंग गैंग का भंडाफोड़, बिहार के 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार

Digital Cheating रांची में SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कथित डिजिटल नकल मामले में पुलिस ने छह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिहार के तीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद कंप्यूटर सेंटर का मालिक और कर्मचारी फरार हो गए हैं। यह मामला शनिवार को पांद्रा थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र का है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अभ्यर्थियों को रिमोट एक्सेस सिस्टम के जरिए परीक्षा में मदद पहुंचाई जा रही थी।