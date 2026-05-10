Digital Cheating: रांची में SSC GD परीक्षा में हाईटेक चीटिंग गैंग का भंडाफोड़, बिहार के 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार

500 छात्रों ने किया एक साथ किया नकल (Photo AI)
Digital Cheating रांची में SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कथित डिजिटल नकल मामले में पुलिस ने छह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिहार के तीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद कंप्यूटर सेंटर का मालिक और कर्मचारी फरार हो गए हैं। यह मामला शनिवार को पांद्रा थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र का है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अभ्यर्थियों को रिमोट एक्सेस सिस्टम के जरिए परीक्षा में मदद पहुंचाई जा रही थी।
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ सिस्टम के जरिए उम्मीदवारों के सवाल रिमोट एक्सेस के माध्यम से दूर से ही हल किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की ओर से कोई शारीरिक गतिविधि नहीं हो रही थी, जबकि कंप्यूटर का कर्सर अपने आप चल रहा था और सवालों के जवाब दिए जा रहे थे।
राणा ने बताया कि परीक्षा केंद्र के ऑब्जर्वर ने इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस ने संदिग्ध सिस्टम जब्त कर लिए और उम्मीदवारों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें देहरादून और अन्य शहरों में भी इसी तरह से नकल किए जाने की जानकारी मिली थी।
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि CID समेत कई एजेंसियों से जांच और सलाह-मशविरा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि परीक्षा केंद्र का मालिक और सुपरिटेंडेंट इस पूरे मामले में शामिल थे। घटना के बाद दोनों फरार पाए गए।
पुलिस ने मौके से छह कंप्यूटर, CCTV के दो DVR, दो फायरवॉल, दो राउटर, एक मास्टर कंप्यूटर का CPU, दो C-DAC बॉक्स, छह एडमिट कार्ड, पांच मोबाइल फोन और एक टैबलेट जब्त किए हैं।
राणा ने बताया कि संदिग्ध कंप्यूटर एक मास्टर कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, जहां से सवालों के जवाब हल किए जा रहे थे। गिरफ्तार छह अभ्यर्थियों में तीन बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं, जबकि अन्य तीन झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग और गुमला के निवासी हैं।
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