मुजफ्फरपुर: सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के विधायक, समर्थकों संग युवक के घर पहुंचकर किया हमला

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime.com)
मुजफ्फरपुर में सत्तापक्ष के एक विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर दबंगई करते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। सूत्रों के अनुसार, जिस युवक के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने उसी को गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
यह पूरा विवाद बिहार के मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के बीजेपी विधायक रंजन कुमार सिंह से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से नाराज हो गए। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ युवक के घर पहुंचे और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस मामले में पीड़ित युवक मुकुंद कुमार की पत्नी पिंकी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुकुंद कुमार अपने सर्विस सेंटर पर मौजूद था, तभी विधायक करीब 50-60 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मुकुंद कुमार की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
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