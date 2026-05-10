मुजफ्फरपुर: सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के विधायक, समर्थकों संग युवक के घर पहुंचकर किया हमला

मुजफ्फरपुर में सत्तापक्ष के एक विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर दबंगई करते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। सूत्रों के अनुसार, जिस युवक के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने उसी को गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं।