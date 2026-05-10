विकास वैभव बने मगध IG, अमित लोढ़ा को नई जिम्मेदारी; 16 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार ने रविवार को प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस फेरबदल में महानिदेशक (DG), अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) और पुलिस महानिरीक्षक (IG) स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस सूची में विकास वैभव और अमित लोढ़ा के नाम भी हैं, जिन्हें नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।