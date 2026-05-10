परिवारवाद के खिलाफ थे नीतीश कुमार, फिर कैसे मंत्री बने निशांत? विजय चौधरी ने खोला राज

Nishant Kumar In Bihar Politics: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जब से स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला है, तब से विपक्षी पार्टियां परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार और निशांत कुमार पर हमलावर है। राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है कि परिवारवाद के विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और उन्हें मंत्री बनाने का फैसला कैसे लिया? इस राज से अब बिहार के उपमुख्यमंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने पर्दा उठाया है। विजय चौधरी ने बताया कि यह फैसला रातों-रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 6 महीने की लंबी जद्दोजहद और मंथन छिपा था।