10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

सिर काटा और शरीर के किए टुकड़े, फिर सूटकेस में भरकर नदी में फेंका बच्चे और युवक का शव

Bihar Crime News: कैमूर जिले में दुर्गावती नदी के पास दो बैगों से एक बच्चे और एक युवक के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए हैं। उनकी पहचान छिपाने के लिए अपराधियों ने शवों के टुकड़े कर दिए और उनके सिर काट दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 10, 2026

bihar crime news scene

सूटकेस में यहीं बंद मिला शव

Bihar Crime News:बिहार के कैमूर जिले में रविवार सुबह तब दहशत फैल गई, जब रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी में दो सूटकेस मिले। जब इन संदिग्ध बैगों को खोला गया, तो वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपराधियों ने एक युवक और एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उनके शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया था।

सूटकेस में बंद थे शव के टुकड़े

इस घटना की जानकारी रविवार सुबह करीब 9 बजे मिली, जब स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के किनारे दो बड़े नीले सूटकेस पड़े देखे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि शायद अपराधियों ने सबूत मिटाने के खास इरादे से दोनों बैग ऊपर पुल से नीचे नदी में फेंके थे। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण एक बैग फट गया जिससे मासूम बच्चे के क्षत-विक्षत अवशेष जमीन पर बिखर गए। दूसरे सूटकेस में युवक का धड़ था, जिसके साथ ही उसके कटे हुए हाथ और पैर भी अंदर ठूंसे हुए थे।

पहचान छिपाने के लिए सिर काटे गए

इस डबल मर्डर में शामिल अपराधियों ने दोनों पीड़ितों के सिर काट दिए थे। शवों की स्थिति अत्यंत भयावह है और वे काफी हद तक सड़ चुके हैं। पुलिस को संदेह है कि हत्याएं कहीं और की गई थीं और बाद में पहचान छिपाने के लिए शवों के टुकड़े करके इस सुनसान इलाके में ठिकाने लगा दिया गया। सिर न होने के कारण अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।

एसपी ने किया मुआयना, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरमोहन शुक्ला ने जांच की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि भभुआ स्थित FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) से एक फोरेंसिक और फोटोग्राफी टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है।

SP ने कहा कि दुर्गावती नदी में कुछ मानव अवशेष तैरते हुए मिले हैं। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। शरीर के टुकड़ों को हिरासत में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल, जिले के भीतर किसी भी लापता व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए, पड़ोसी जिलों और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों को अलर्ट किया जा रहा है।

घटनास्थल पर पुलिस तैनात

घटना के बाद चौरसिया पुल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि इस क्रूर हत्या के पीछे के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस हत्या के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में पुलिस अब इलाके के CCTV फुटेज के साथ-साथ हाल के दिनों में दर्ज की गई लापता व्यक्तियों की रिपोर्टों की भी बारीकी से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

परिवारवाद के खिलाफ थे नीतीश कुमार, फिर कैसे मंत्री बने निशांत? विजय चौधरी ने खोला राज
पटना
nishant kumar with his father ex cm of bihar nitish kumar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

crimenews

Published on:

10 May 2026 04:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / सिर काटा और शरीर के किए टुकड़े, फिर सूटकेस में भरकर नदी में फेंका बच्चे और युवक का शव

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विकास वैभव बने मगध के नए IG, अमित लोढ़ा समेत 16 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

Bihar IPS Transfer posting
पटना

क्या बिहार में अब कोई डिप्टी CM नहीं? सरकारी नोटिफिकेशन पर उठा सवाल

bihar deputy cm vijay kumar chaudhary and bijendra yadav
पटना

परिवारवाद के खिलाफ थे नीतीश कुमार, फिर कैसे मंत्री बने निशांत? विजय चौधरी ने खोला राज

nishant kumar with his father ex cm of bihar nitish kumar
पटना

क्या CM में कार्रवाई करने की हिम्मत है? भाजपा MLA का वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल

rjd leader tejashwi yadav
पटना

Bank Account Rental Scam: किराए के खातों से विदेश भेजे जा रहे थे करोड़ों, मोतिहारी में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा

Up news, gorakhpur
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.