सिर काटा और शरीर के किए टुकड़े, फिर सूटकेस में भरकर नदी में फेंका बच्चे और युवक का शव

इस घटना की जानकारी रविवार सुबह करीब 9 बजे मिली, जब स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के किनारे दो बड़े नीले सूटकेस पड़े देखे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि शायद अपराधियों ने सबूत मिटाने के खास इरादे से दोनों बैग ऊपर पुल से नीचे नदी में फेंके थे। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण एक बैग फट गया जिससे मासूम बच्चे के क्षत-विक्षत अवशेष जमीन पर बिखर गए। दूसरे सूटकेस में युवक का धड़ था, जिसके साथ ही उसके कटे हुए हाथ और पैर भी अंदर ठूंसे हुए थे।