सिर काटा और शरीर के किए टुकड़े, फिर सूटकेस में भरकर नदी में फेंका बच्चे और युवक का शव

सूटकेस में यहीं बंद मिला शव
Bihar Crime News:बिहार के कैमूर जिले में रविवार सुबह तब दहशत फैल गई, जब रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी में दो सूटकेस मिले। जब इन संदिग्ध बैगों को खोला गया, तो वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपराधियों ने एक युवक और एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उनके शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया था।
इस घटना की जानकारी रविवार सुबह करीब 9 बजे मिली, जब स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के किनारे दो बड़े नीले सूटकेस पड़े देखे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि शायद अपराधियों ने सबूत मिटाने के खास इरादे से दोनों बैग ऊपर पुल से नीचे नदी में फेंके थे। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण एक बैग फट गया जिससे मासूम बच्चे के क्षत-विक्षत अवशेष जमीन पर बिखर गए। दूसरे सूटकेस में युवक का धड़ था, जिसके साथ ही उसके कटे हुए हाथ और पैर भी अंदर ठूंसे हुए थे।
इस डबल मर्डर में शामिल अपराधियों ने दोनों पीड़ितों के सिर काट दिए थे। शवों की स्थिति अत्यंत भयावह है और वे काफी हद तक सड़ चुके हैं। पुलिस को संदेह है कि हत्याएं कहीं और की गई थीं और बाद में पहचान छिपाने के लिए शवों के टुकड़े करके इस सुनसान इलाके में ठिकाने लगा दिया गया। सिर न होने के कारण अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरमोहन शुक्ला ने जांच की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि भभुआ स्थित FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) से एक फोरेंसिक और फोटोग्राफी टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है।
SP ने कहा कि दुर्गावती नदी में कुछ मानव अवशेष तैरते हुए मिले हैं। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। शरीर के टुकड़ों को हिरासत में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल, जिले के भीतर किसी भी लापता व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए, पड़ोसी जिलों और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों को अलर्ट किया जा रहा है।
घटना के बाद चौरसिया पुल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि इस क्रूर हत्या के पीछे के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस हत्या के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में पुलिस अब इलाके के CCTV फुटेज के साथ-साथ हाल के दिनों में दर्ज की गई लापता व्यक्तियों की रिपोर्टों की भी बारीकी से जांच कर रही है।
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