क्या बिहार में अब कोई डिप्टी CM नहीं? सरकारी नोटिफिकेशन पर उठा सवाल

Bihar Deputy CM controversy:बिहार की राजनीति में सरकार द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार के बाद जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज ने प्रशासनिक हलकों और सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिहार में अब उपमुख्यमंत्री का पद समाप्त हो गया है? यह चर्चा तब शुरू हुई जब नई कैबिनेट लिस्ट में विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के नाम के आगे उपमुख्यमंत्री नहीं लिखा गया।