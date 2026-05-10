‘चुन-चुनकर मिटाई जा रही नीतीश की निशानी’, राजद का सम्राट चौधरी पर हमला

शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि जब से भाजपा के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभाली है, उन्होंने अपना संकल्प पूरा करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब बिहार से उनकी हर निशानी को चुन-चुनकर मिटाया जा रहा है। राजद प्रवक्ता ने हाल में लिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सीतामढ़ी राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर 'माता सीता' के नाम पर कर दिया गया है। वहीं, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है।