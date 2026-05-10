10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘चुन-चुनकर मिटाई जा रही नीतीश की निशानी’, राजद का सम्राट चौधरी पर हमला

Bihar Politics: राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार से नीतीश कुमार की हर निशानी चुन-चुनकर मिटा रहे हैं। राजद का कहना है कि भाजपा नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से पूरी तरह मोक्ष दिलाना चाहती है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 10, 2026

bihar former cm nitish kumar

बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार (फोटो- ANI)

Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों नाम बदलने की राजनीति ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव के करीबी और राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। राजद का आरोप है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार योजनाबद्ध तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों की पहचान मिटाने में जुटी है।

निशानी मिटाने का चल रहा खेल

शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि जब से भाजपा के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभाली है, उन्होंने अपना संकल्प पूरा करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब बिहार से उनकी हर निशानी को चुन-चुनकर मिटाया जा रहा है। राजद प्रवक्ता ने हाल में लिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सीतामढ़ी राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर 'माता सीता' के नाम पर कर दिया गया है। वहीं, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है।

बख्तियारपुर पर रार

RJD प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र बख्तियारपुर को लेकर भी हमला बोला। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारियां जोरों पर हैं। राजद प्रवक्ता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बख्तियारपुर नगर परिषद ने हाल ही में मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शहर का नाम बदलकर 'मगध द्वार' रखने का सुझाव दिया गया है।

बता दें कि बख्तियारपुर शहर और रेलवे स्टेशन, दोनों का नाम बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही है क्योंकि इस शहर का नाम मुहम्मद बख्तियार खिलजी के नाम पर है, वही व्यक्ति जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया था।

नीतीश को मोक्ष दिलाने का संकल्प

शक्ति सिंह यादव ने आगे तंज कसते हुए कहा, 'साफ है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश नाम की चिड़िया को बिहार से हमेशा के लिए मोक्ष दिलाने का जो संकल्प लिया था, वे अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बख्तियारपुर की बारी है, जहां से नीतीश जी की जड़ें जुड़ी हैं। भाजपा अब बिहार से नीतीश कुमार का नाम-ओ-निशान मिटाकर पूरी तरह आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहती है।'

गिरवी रख दी विचारधारा, अब भुगत रहे खामियाजा

राजद ने न केवल भाजपा बल्कि नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। शक्ति यादव ने कहा कि जब नीतीश जी ने खुद ही अपने समाजवादी उसूलों को संघ और भाजपा के पास गिरवी रख दिया था, तो आज यह अपमान उन्हें सहना ही पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब जदयू को पूरी तरह अप्रासंगिक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और जदयू के नेता सत्ता के लोभ में अब सिर्फ छटपटाहट दिखा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

विकास वैभव बने मगध IG, अमित लोढ़ा को नई जिम्मेदारी; 16 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर
पटना
Bihar IPS Transfer posting

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

10 May 2026 07:27 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘चुन-चुनकर मिटाई जा रही नीतीश की निशानी’, राजद का सम्राट चौधरी पर हमला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: काल भैरव की शरण में बिहार के शिक्षा मंत्री, पुजारी ने दिया ऐसा आशीर्वाद कि वायरल हो गया वीडियो

bihar politics
पटना

बिहार में अब बिना जांच नहीं होगी जमीन रजिस्ट्री, लागू होगा वेटिंग पीरियड; बदल जाएंगे नियम

bihar land registry
पटना

विकास वैभव बने मगध के नए IG, अमित लोढ़ा समेत 16 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

Bihar IPS Transfer posting
पटना

सिर काटा और शरीर के किए टुकड़े, फिर सूटकेस में भरकर नदी में फेंका बच्चे और युवक का शव

bihar crime news scene
पटना

क्या बिहार में अब कोई डिप्टी CM नहीं? सरकारी नोटिफिकेशन पर उठा सवाल

bihar deputy cm vijay kumar chaudhary and bijendra yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.