BSEB 10वीं रिजल्ट 2026: 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म, इस दिन जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी करने की घोषणा भी जल्द की जा सकती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebexam.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा, जहां छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर की मदद से परिणाम देख सकेंगे। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में पूरे राज्य से करीब 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य 2 से 13 मार्च के बीच पूरा किया गया। पिछले वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट 29 मार्च को जारी किया गया था। बिहार बोर्ड के सूत्रों के अनुसार 29 से 31 मार्च के बीच किसी भी दिन रिजल्ट जारी हो सकता है।