BSEB 12th Result 2026: सड़क किनारे घड़ियां ठीक करने वाले का बेटा बना सेकेंड टॉपर, पढ़िए लक्की के संघर्ष की कहानी

BSEB 12th Result 2026 बिहार के पूर्णिया जिले की तंग गलियों में रहने वाले लक्की अंसारी ने आर्ट्स संकाय में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। लक्की के पिता मो. इम्तियाज सड़क किनारे घड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं, जबकि लक्की खुद भी दवा की दुकान में काम करता था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में लक्की ने 500 में से 478 अंक (95.60%) हासिल किए हैं। अपने बेटे की इस सफलता पर मो. इम्तियाज ने कहा कि लक्की ने उन्हें ईद का सबसे बड़ा तोहफा दिया है।