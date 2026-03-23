BSEB 12th Result 2026: किसान परिवार की बेटी बनी बिहार आर्ट्स टॉपर, निशु ने कई विषयों में हासिल किए 100 में 100 अंक

निशु ने सभी विषयों में शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से भूगोल में उन्होंने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में 90, हिंदी में 97, इतिहास में 97 और राजनीतिक विज्ञान में 95 अंक हासिल किए हैं। निशु ने गया जिले के यशवंत इंटर स्कूल, खिजरसराय से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी।