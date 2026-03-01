BSEB 12th Result 2026: कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी का जलवा, 96% अंक के साथ स्टेट टॉपर

BSEB 12th Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज, 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.19 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की स्टेट टॉपर अदिति कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार मेहनत और कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ को दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना है। अदिति कुमारी ने कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे राज्य में 480 अंक (96 प्रतिशत) हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है।