BSEB 12th Result 2026: कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी का जलवा, 96% अंक के साथ स्टेट टॉपर

कॉमर्स टॉपर अदिति कुमारी
BSEB 12th Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज, 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.19 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की स्टेट टॉपर अदिति कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार मेहनत और कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ को दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना है। अदिति कुमारी ने कॉमर्स स्ट्रीम में पूरे राज्य में 480 अंक (96 प्रतिशत) हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है।
अदिति कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार तैयारी और कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ को दिया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स पर ज्यादा निर्भरता नहीं रखी, बल्कि अपनी बुनियादी तैयारी और नियमित रिवीजन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। अदिति ने आगे कहा, “सरल और एकाग्र होकर पढ़ाई करने की वजह से ही मैं परीक्षा में टॉप कर पाई।”
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