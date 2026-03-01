गैंगरेप हुआ या नहीं? कुएं से मिली छात्रा की कैसे हुई मौत? अब CID करेगी जांच, सांसद रूडी ने गृह मंत्री से की बात

इस मामले में, CID कई पहलुओं की जांच करेगी। उदाहरण के लिए, फोरेंसिक सबूतों (FSL) का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाएगा कि क्या छात्रा के शरीर पर या घटनास्थल पर किसी तरह की हाथापाई के निशान थे। DNA सैंपल की गहन जांच की जाएगी। आरोपी और छात्रा, दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का मिलान किया जाएगा ताकि घटना के समय घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि हो सके। CID इस बात की भी जांच करेगी कि क्या स्थानीय पुलिस की जांच में कोई लापरवाही हुई थी या क्या सबूतों को दबाने की कोई कोशिश की गई थी।