गंगोत्री से गंगासागर की राह में अब झारखंड की बारी? अजय आलोक बोले- जल्द खत्म होगा बांध

देश के पांच राज्य में हुए चुनाव में से तीन राज्य असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और NDA की जीत ने झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अब अगला निशाना है। डॉ. अजय आलोक ने प्रतीकात्मक लहजे में बड़ा संकेत देते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक की यात्रा में, झारखंड में अभी जो बांध खड़ा है, वह बहुत जल्द टूटने वाला है।