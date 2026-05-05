‘पूरे चंपारण की तरफ से विनती है’, जब हाथ जोड़कर निशांत कुमार के सामने गुहार लगाने लगा युवक, वीडियो वायरल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों सद्भाव यात्रा पर हैं। उन्होंने चंपारण की धरती से इस यात्रा की शुरुआत की है, जहां सोमवार को बेतिया के ऑडिटोरियम में आयोजित 'कार्यकर्ता संवाद' कार्यक्रम के दौरान एक खास दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब निशांत कुमार लोगों से मिल रहे थे, तभी एक युवक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चंपारण के लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग करने लगा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।