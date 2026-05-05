क्या चुनाव आयोग ने हाथ पकड़कर वोट डलवाया? राहुल गांधी के आरोप पर दिलीप जायसवाल का पलटवार

पश्चिम बंगाल और असम सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चुनावी नतीजों ने जहां सत्ता पक्ष में उत्साह भर दिया है, वहीं विपक्ष चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (EC) पर 'चुनाव चोरी' का आरोप लगाया। जिसके बाद बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल ने मोर्चा संभालते हुए उन पर कड़ा पलटवार किया है। जायसवाल ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, सबूत दें राहुल गांधी।