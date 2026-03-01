रामनवमी पर बिहार में हाई अलर्ट: चप्पे-चप्पे पर निगरानी, 45 अतिरिक्त कंपनियां तैनात, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

पुलिस की सोशल मीडिया टीम तीन दिनों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का तुरंत खंडन करने के साथ-साथ संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि जुलूस मार्ग पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को स्थानीय लोगों की मदद से सुलझाया जाए। साथ ही असामाजिक और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।