Bihar Politics: राज्य सभा नतीजों के बाद तेजस्वी पर तंज: बीजेपी ने कहा ‘रणछोड़’, अपने भी उठा रहे सवाल

पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के मित्र शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से राज्य सभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा था। राज्य सभा चुनाव में हार पर शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। शिवानंद तिवारी ने आगे लिखा, इसके पूर्व वे विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद भी बिहार छोड़ दिया था। बीवी-बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल गए थे। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक नहीं टिकते हैं।