Bihar Politics: राज्य सभा चुनाव में ‘गायब’ कांग्रेस के तीन विधायक, नहीं डाला वोट- अब सामने आई वजह

वाल्मीकिनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मीडिया प्रभारी विनय यादव ने उनके मतदान नहीं करने की वजह साझा करते हुए बताया कि महागठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवार से वे संतुष्ट नहीं थे। सुरेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के एडी सिंह की जगह पार्टी नेता और बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन उनकी राय पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। वे उनकी पार्टी के टिकट पर वाल्मीकिनगर से चुनाव भी लड़ चुके हैं।