Rajya Sabha Election: तेजस्वी के चैंबर से बाहर आती दिखीं मांझी की बहू और समधन, क्रॉस वोटिंग का बढ़ा खतरा?

एक तरफ एनडीए के खेमे में सेंधमारी की चर्चा थी, वहीं महागठबंधन खुद अपने विधायकों को बचाने में संघर्ष करता दिख रहा है। राजद के ढाका (पूर्वी चंपारण) से विधायक फैसल रहमान से पार्टी का संपर्क टूट गया है। राजद के 25 में से 24 विधायकों ने वोट डाल दिया है, लेकिन फैसल रहमान का इंतजार बना हुआ है। कांग्रेस के तीन विधायक मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा अब तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। इनमें से सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास के फोन बंद आ रहे हैं और पार्टी नेता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।